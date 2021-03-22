Кроссовер-кайдзю обещает быть зрелищным.

Опубликован трейлер "Годзиллы против Конга". Премьера запланирована на 25 марта.

В фильме встретятся два легендарных врага. Предполагается, что это будет самая захватывающая битва века. В фильме Конг окажется на пути разъяренного Годзиллы, который разрушает все на своем пути. В подписи под видео сказано, что эпохальное столкновение этих титанов, спровоцировано неведомыми силами. Уточняется, что это всего лишь начало полосы тайн, которые сокрыты глубоко в недрах Земли.

Режиссер киноленты Адам Вингард. Известен своими работами "Тетрадь смерти" и "Изгой". В главных ролях Милли Бобби Браун, Александр Скарсгорд, Эйс Гонсалес, Сюн Огури, Ребекка Холл и другие.

Ранее мы сообщили, что РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V".

Видео: Youtube/IGN