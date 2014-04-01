Корреспонденты CNN рассказали об учениях ВМС США в Арктике

Корреспонденты не сочли учения Hartford и Connecticut успешными.

Корреспонденты американского телеканала CNN рассказали об учениях Военно-морских сил США в Арктике. Известно, что съемочную команду программы "60 минут" допустили на борт боевой подводной лодки во время того, как экипаж принимал участие в тренировочных мероприятиях.

Известно, что в рамках подготовительной миссии американские подлодки Hartford и Connecticut должны были выполнить ряд маневров, а после этого - всплыть на поверхность посреди ледяного поля. Завершающим этапом учений была атака условного противника.

В СМИ уточнили, что подлодка Connecticut не смогла пробить толщу ледяного покрова, а Hartford во время всплытия получил серьезные повреждения. Корреспонденты телеканала CNN объяснили, что такие учения дают четкий сигнал о готовности Вашингтона вести войну в неблагоприятных погодных условиях.

Три российские подлодки совершили синхронное всплытие в водах Арктики.

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