Шойгу рассказал, как медведь чуть не сорвал уникальный маневр ВМФ

Президент РГО напомнил о случае, произошедшем во время "Умки-2021".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, как медведь чуть не сорвал уникальный маневр Военно-морского флота в рамках тактических учений "Умка-2021". Во время попечительского совета Русского географического общества его глава вспомнил курьезный случай, когда три атомные подводные лодки должны были всплыть из-подо льдов. Места всплытия субмарин специалисты обозначили вешками с флажками.

К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно. Сергей Шойгу, президент РГО

Министр обороны добавил, что в результате российская подлодка пробила лед ровно в том месте, где должна была. Вешка, обозначенная военными, оказалась у нее на крыше рубки.

Шойгу: председательство РФ в Арктическом совете позволит инициировать программы в Арктике.

Фото: Kremlin.ru