Шойгу: председательство РФ в Арктическом совете позволит инициировать программы в Арктике

Москва получает председательствование на Атлантическом совете на два года.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что председательство Москвы в Арктическом совете позволит инициировать программы в данном регионе. Россия усилит позицию в качестве координатора. Такое заявление генерал сделал в рамках заседания попечительского совета Русского географического общества.

В мае Россия станет председателем Арктического совета, который призван содействовать сотрудничеству в Арктическом регионе. Это возможность усилить роль нашей страны как координатора и инициатора многих программ в этой зоне. Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он представляет из себя межправительственный форум высокого уровня, который занимается обеспечением сотрудничества по вопросам окружающей среды.В числе участников - Исландия, Дания, Канада, Финляндия, США, Норвегия, Россия и Швеция. С 2021 года на два году срок председательствования переходит к Москве от Дублина.

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Фото: Минобороны России