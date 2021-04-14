Путин заявил, что Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

Президент напомнил о создании проекта "Лидер".

Российский президент заявил, что военные создают самый мощный ледокольный флот в мире. Об этом Владимир Путин рассказал в рамках заседания попечительского совета Русского географического общества.

Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что уже в ближайшее время курсирование ледоколов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный график движения. Политик напомнил, что в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё в середине марта обсудил работы Арктического совета. Стороны подтвердили необходимость исследований в арктическом регионе несмотря на пандемию. По мнению Путина, последствия климатический изменений в настоящее время точно спрогнозировать невозможно.

Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса.

Видео: kremlin.ru