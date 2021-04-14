Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Он надеется, что коллеги последуют его примеру.

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от COVID-19 вторым компонентом препарата. Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро пройдет. Об этом он сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Владимир Путин, президент России

По словам Путина, он надеется, что члены заседания последуют его примеру и вакцинируются от COVID-19, тем самым проявят заботу о себе и своих близких.

Ранее Голикова заявила о значительном росте числа желающих привиться от COVID-19.

Видео:kremlin.ru