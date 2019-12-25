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Голикова заявила о значительном росте числа желающих привиться от COVID-19
Сегодня, 15:08
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phil_k

Голикова заявила о значительном росте числа желающих привиться от COVID-19

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Вице-премьер сообщила, что вакцинация безопасна и безболезненна.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о значительном росте числа желающих привиться от COVID-19. Об этом она заявила в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По ее словам, россиянам желательно привиться перед началом весенне-летнего сезона, чтобы обеспечить безопасность себе и родным.

Также она отметила, что сделала прививку еще осенью 2020 года. По ее словам, прививка абсолютно безопасна и безболезненна.

Это нестрашно, это безболезненно.

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", его облегченная версия "Спутник Лайт", а также препараты "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Ранее Мурашко заявил о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" в медучреждения.

Фото: pixabay.com
 

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, пандемия коронавируса, татьяна голикова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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