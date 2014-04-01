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Мурашко заявил о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" в медучреждения
Сегодня, 15:10
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lesjasap

Мурашко заявил о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" в медучреждения

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Вакцина доступна гражданам РФ для вакцинации.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" в медицинские учреждения. Специалист рассказал об этом в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле аскер-Заде. Таким образом чиновник прокомментировал информацию о том, что препарат уже доступен гражданам для вакцинации.

Сегодня в основном доступная вакцина "Спутник", а также начала поступать на этой неделе "ЭпиВакКорона". Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования КовиВак.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт ответил на вопрос корреспондента о том, какая вакцина из российских препаратов лучше подойдет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Мурашко заметил, что решение должен принимать лечащий врач, но все три разработки могут использоваться.

Фото: YouTube/Россия-24

Теги: минздрав, михаил мурашко, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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