Мурашко: российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца

Глава Минздрава РФ рассказал, что окончательное решение будет принимать лечащий врач.

Российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца. Об этом в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле аскер-Заде сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что таким пациентам подойдут все три отечественных препарата для профилактики COVID-19.

Конечно, это нужно рекомендовать обязательно, и специалисты в сфере здравоохранения советуют это делать незамедлительно, потому что я уже говорил, что среди этой категории наиболее тяжелое течение. Поэтому для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Спикер считает, что окончательное решение о прививке должен принимать лечащий специалист. Перед вакцинацией пациент должен пройти медицинский осмотр, человека проконсультируют, он обязан заполнить специальную анкету.

Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты экспертизы вакцины "Спутник Лайт".



