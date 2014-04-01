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Мурашко: российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца
Сегодня, 15:00
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lesjasap

Мурашко: российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца

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Глава Минздрава РФ рассказал, что окончательное решение будет принимать лечащий врач.

Российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца. Об этом в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле аскер-Заде сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что таким пациентам подойдут все три отечественных препарата для профилактики COVID-19. 

Конечно, это нужно рекомендовать обязательно, и специалисты в сфере здравоохранения советуют это делать незамедлительно, потому что я уже говорил, что среди этой категории наиболее тяжелое течение. Поэтому для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Спикер считает, что окончательное решение о прививке должен принимать лечащий специалист. Перед вакцинацией пациент должен пройти медицинский осмотр, человека проконсультируют, он обязан заполнить специальную анкету.

Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты экспертизы вакцины "Спутник Лайт".


 

Теги: болезни сердца, диабет, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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