Глава Минздрава сообщил о начале тестов облегченной версии "Спутника V".

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты экспертизы вакцины "Спутник Лайт". Об этом чиновник рассказал в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле аскер-Заде. По информации от спикера, первые итоги экспертизы облегченной версии "Спутник V", представляющей из себя однокомпонентный препарат, настраивают ученых на позитивный лад.

Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что не хочет говорить об эффективности препарата до тех пор, пока свою оценку не скажут специалисты.

Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился.

Видео: Youtube/Россия 24