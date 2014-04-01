Глава Минздрава уже имеет иммунитет к инфекции.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился. Информацией чиновник поделился с журналисткой телеканала "Россия-1" Наилей Аскер-заде. Гость программы объяснил, что поставил прививку "Спутником V". В настоящее время он чувствует себя хорошо. У него уже сформировался иммунитет к инфекции.

Я вакцинировался вакциной производства института Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в том числе в красных зонах, то для меня это, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр уточнил, что иммунный ответ его организма на коронавирус находится на хорошем уровне. Саму прививку он заявил, что перенес нормально.

Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей.

Видео: Youtube/Россия 24