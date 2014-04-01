Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей

Начало тестов запланировано на следующие два месяца.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда начнут клинические испытания вакцины от COVID-19 для детей. Информацией чиновник поделился с журналистом Первого канала в эфире программы "Док-ток". По сведениям от гостя передачи, тесты начнутся в ближайшие два месяца.

Мы буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста и особенности. Мы к этому готовимся, я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем уйти в эти клинические исследования. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что несовершеннолетние действительно реже заражаются инфекцией коронавируса, однако существуют определенные категории детей с патологическими заболеваниями. Именно они могут переносить заражения в тяжелой степени.

Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России немного отступила.

Видео: YouTube / Первый канал