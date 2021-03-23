В Минздраве призвал население страны вакцинироваться от COVID-19.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России немного отступила. Об этом чиновник сообщил журналистам телеканала "Россия-24". При этом специалист подчеркнул, что количество пациентов, находящихся на лечении COVID-19, по-прежнему остается высоким.

Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким...Поэтому сегодня самый верный путь обезопасить себя - пройти вакцинацию. Мы призываем сделать это как можно скорее Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что почти 380 тысяч человек сейчас проходят лечение от коронавирусной инфекции. Из них 130 тысяч человек лежат в стационарах. По словам Мурашко, особенно тяжело болезнь протекает у лиц, которым старше 60 лет. Также проблемы фиксируются у пациентов с нарушениями в эндокринной, сердечно-сосудистой системе, имеющих излишний вес.

Видео: Youtube/Россия 24