Гинцбург рассказал, что вакцинация "Спутником Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения COVID-19

Препарат был зарегистрирован Минздравом 29 марта.

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование вакцины "Спутник Лайт" в два раза снижает риск заражения COVID-19. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1".

По словам эксперта, если облегченную версию "Спутника V" использовать отдельно без введения второй прививки, то это даст возможность снизить заболевание COVID-19 в два и более раза. Минздрав заявляет об эффективности препарата до 85%, а иммунитет держится 3-4 месяца. "Лайт" предназначен для быстрой ликвидации серьезных очагов коронавируса.



Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". Использование отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60. Александр Гинцбург для "России-1"

Напомним, что вакцина "Спутник Лайт" является однокомпонентной версией "Спутника V". Препарат был зарегистрирован Минздравом РФ 29 марта 2021 года.

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