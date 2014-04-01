Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса

Песков считает, что России следует наращивать разъяснительную кампанию о вакцине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что вакцинация является единственным способом борьбы с коронавирусом. По его мнению, России следует наращивать разъяснительную кампанию о вакцине вместе с увеличением объемов ее производства.

Также Песков отметил, что в РФ много людей с подозрением относятся к прививкам.

И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения - это единственный путь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Напомним, что в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", его облегченная версия "Спутник Лайт", а также вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Ранее в Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19.

Фото: pixabay.com

