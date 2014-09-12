ВМС США применили около 10 перехватчиков для отражения удара Ирана по Израилю

Патрик Райдер сообщил о реакции США на ракетный удар по Израилю.

Американские военнослужащие из Военно-морских сил страны применили порядка 10 ракет-перехватчиков для оказания помощи еврейскому государству в отражении ракетного удара с иранской стороны. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник указал на то, что деятельность была проведена представителями ВМС США, размещенными на территории Ближнего Востока. По сведениям оборонного министерства, Израилю удалось перехватить большинство ракет, поэтому ущерб оценивается как минимальный.

Оказали поддержку в обороне Израиля, применив по иранским ракетам примерно 10 ракет-перехватчиков. Не известно о том, чтобы Иран заранее предупредил... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне заявили, что ни один вид западного оружия не станет панацеей для Киева.

Фото и видео: YouTube / Defense Now