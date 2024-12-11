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Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии

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Сабрина Сингх сообщила о работе по ликвидации лесных пожаров в Калифорнии.

Американское министерство по обороне направило 10 вертолетов Военно-морских сил страны для помощи в ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 8 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что администрация выделяет личный персонал для тушения природных возгораний на территории штата Калифорния. Это решение связано с тем, что местные власти не справляются с ситуацией четырех активных очагов воспламенения.

Министерство направляет 10 вертолетов ВМС с емкостями для доставки воды для немедленного оказания помощи в подавлении пожара с воздуха.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что в Калифорнии на текущий момент пожары унесли жизни нескольких человек, есть пострадавшие. Воспламенение в районе Палисейдс распространилось на площадь, превышающую две тысячи гектаров с нулевой локализацией. Огонь уничтожил около тысячи строений.

В Рамштайне обсудят потребности Киева в ПВО, боеприпасах и бронетехнике.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: вмс, вмс сша, калифорния, лесной пожар, лос-анджелес, пентагон, сабрина сингх
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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