МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря

Сергей Лавров напомнил, что документ подписан странами "каспийской пятерки" в 2018 году.

МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Такое заявление на пресс-конференции по результатам переговоров с коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник напомнил, что документ об акватории подписан странами "каспийской пятерки" еще в 2018 году.

Ожидаем, что в Иране завершатся как можно скорее процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау, и тогда этот важнейший документ вступит в силу и укрепит фундамент нашего взаимодействия на Каспийском море. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что документы подписаны 12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита. В мероприятии принимали руководящие лица России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Определен правовой статус Каспийского моря. Все участники соглашения признали документ бессрочным. В настоящему времени бумаги ратифицированы только черырьмя государствами. В декабре 2018 года их утвердили в Туркменистане, в феврале 2019 года - в Казахстане и Азербайджане, в октябре 2019 года - в России.

Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря.

Фото: МИД России