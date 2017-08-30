Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря. Ранее документ был подписан представителями пяти государств в 2018 году. Соглашение позволяет закрепить режим судоходства, а также порядок коллективного использования акватории водоема.
Согласно ратификации, у прибрежных стран появляется исключительное право использования Каспия, а также в решении вопросов, касающихся данного водоема. Также документ учитывает интересы безопасности России и защищает государственные границы. Конвенция разграничивает территориальные воды, рыболовные зоны на секторы. А также объясняет условия прокладки кабелей и трубопроводов.
Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года
говорится в тексте закона
Напомним, что Конвенцию подписали Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения и Россия. Работа над ней проводилась с 1996 года. Президент Владимир Путин внес проект на рассмотрение в Государственную думу 30 июля. Уже 19 сентября закон был одобрен депутатами, а 25 сентября - Советом Федерации.
Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий. Суда под флагами стран-участников договора могут пересекать территориальные воды без захода во внутренние.
цитируется в документе
Ранее Piter.tv писал о том, что МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение и упал в Каспийское море.
Фото: Pixabay.com
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