Путин объяснил рост цен на продукты

Ситуация с ростом цен на продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры.

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил, что ситуация с резким ростом цен на социально значимые продукты обостряется из-за нестабильной мировой конъюнктуры.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, Россия за поддержку инициативы по нормализации ситуации в этой сфере признательна партнерам.

Глава государства подчеркнул, что по другим видам продукции в случае необходимости также следует принимать соответствующие меры.

Видео: kremlin.ru