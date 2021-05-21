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Путин объяснил рост цен на продукты

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Ситуация с ростом цен на продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры.

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил, что ситуация с резким ростом цен на социально значимые продукты обостряется из-за нестабильной мировой конъюнктуры. 

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - сказал глава государства. 

По словам Владимира Путина, Россия за поддержку инициативы по нормализации ситуации в этой сфере признательна партнерам. 

Глава государства подчеркнул, что по другим видам продукции в случае необходимости также следует принимать соответствующие меры. 

Видео: kremlin.ru 

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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