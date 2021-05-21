Путин объяснил рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил, что ситуация с резким ростом цен на социально значимые продукты обостряется из-за нестабильной мировой конъюнктуры.
"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - сказал глава государства.
По словам Владимира Путина, Россия за поддержку инициативы по нормализации ситуации в этой сфере признательна партнерам.
Глава государства подчеркнул, что по другим видам продукции в случае необходимости также следует принимать соответствующие меры.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все