В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru

Ресурс заблокирован по решению министерства информации республики.

В Белоруссии ограничили доступ к российскому Sports.ru. По информации от пользователей ресурса, возникают проблемы при использовании портала. Многие не могут даже открыть главную страницу сайта. Официальные власти уведомили журналистов о том, что доступ к ресурсу ограничен в соответствии с постановлением местного Министерства информации.

Решение было принято, с соответствующим ходатайством в миниформ обратились налоговые органы в связи с нарушениями законодательства об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса. Андрей Кунцевич, первый заместитель главы мининформа

На онлайн-ресурс из республики невозможно зайти у клиентов крупнейшего белорусского оператора связи Белтелеком. В браузере возникает уведомление о том, что доступ к порталу ограничен на основании решения министерства информации, принятого в соответствии с законом "О СМИ". У интернет-провайдера МТС sports.ru также не открывается. Временно сайт Sports.ru доступен через оператора A1.

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