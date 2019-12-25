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Глава Ryanair: на борту самолета с Протасевичем находились сотрудники КГБ Белоруссии
Сегодня, 11:52
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phil_k

Глава Ryanair: на борту самолета с Протасевичем находились сотрудники КГБ Белоруссии

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По его словам, сейчас данным вопросом занимаются в власти ЕС и НАТО.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О"Лири, заявил, что в самолете, который экстренно приземлился в Минске после анонимного сообщения о минировании, находились сотрудники КГБ Белоруссии. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Newstalk, пишет ТАСС.

По его словам, сложившаяся ситуация являлась "актом спонсируемого государством пиратства". О"Лири уверен, что задержание Протасевича было спланировано заранее.

Кажется, целью властей было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ.

Майкл О"Лири, исполнительный директор Ryanair

Также он отметил, что, в настоящее время данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО.

Ранее в СМИ сообщалось, что Лукашенко лично поручил принять в Минске "заминированный" самолет.

Фото: pixabay.com
 

Теги: nexta, ryanair, белоруссия, кгб, майкл о'лири, роман протасевич
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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