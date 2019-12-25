Байден поддержал введение санкций против Белоруссии

Также он призвал власти Белоруссии немедленно освободить Протасевича.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал решение Евросоюза ввести санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания основателя запрещенного на территории республики Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом информирует пресс-служба администрации главы США.

По данным ведомства, Байден поручил сотрудникам Белого дома совместно с Евросоюзом и международными организациями поднять вопрос о введении санкций в отношении всех причастных к этому инциденту.

Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Джо Байден, президент США

Также глава США призвал немедленно освободить Протасевича и других людей, которые были привлечены к ответственности после акций протеста в Белоруссии.

Напомним, 23 мая воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции. Страны ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот инцидент.

Ранее отец создателя NEXTA заявил об избиении сына в СИЗО.

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