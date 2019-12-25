Отец создателя NEXTA заявил об избиении сына в СИЗО

Дмитрий Протасевич оценил ролик, на котором его сын дает показания силовикам.

Отец создателя Telegram-канала NEXTA заявил об избиении сына в СИЗО. Журналистам The Insider Дмитрий Протасевич прокомментировал распространенное в социальных сетях видео с признательными показаниями Романа. Мужчина предположил, что у того может быть сломан нос.

Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет. отец Романа Протасевича

Напомним, что ролик с Романом Протасевичем из СИЗО был опубликован 24 мая. Он объявил, что дал признательные показания об организации беспорядков в республике. Перед этим мать Романа заявила, что ее сын найден в одной из больниц Белоруссии. Основатель NEXTA задержан после приземления рейса авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет следовал по маршруту Афины — Вильнюс, но сел на территории Белоруссии из-за сообщения о минировании.Для сопровождения борта военные подняли МиГ-29 ВВС Минска.

На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистской организации и призывах к массовым беспорядкам. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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