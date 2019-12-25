Авиакомпания Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии

В компании объяснили это "топливной эффективностью".

Самолет авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Калининград, построил свой маршрут в обход Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

По данным наблюдений, до 23 марта воздушные суда авиакомпании летали в Калининград через воздушное пространство Белоруссии, однако, после этой даты самолеты начали строить свой маршрут через территорию Латвии и Литвы.

Представитель авиаперевозчика прокомментировал ТАСС такое решение. По его словам, это связано с целью "топливной эффективности". Сообщается, что обратный путь самолет проделал над Белоруссией.

Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее. из сообщения источника ТАСС

По данным представителя Utair, никаких извещений, которые ограничивают полеты над Белоруссией, не поступало.

Напомним, 23 мая воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции. Страны ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот инцидент.

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