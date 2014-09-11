Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске

В МИД РФ оценили вероятность введения ЕС новых ограничений по аресту Романа Протасевича.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала истеричной реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске. Такой комментарий чиновница дала в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в рамках эфира YouTube-канала "Соловьёв LIVE". Она оценила введение возможных ограничений от Европы и США против Белоруссии из-за ситуации с арестом основателя NEXTA Романа Протасевича.

Мы санкций не ждем. Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс экстренно сел в минском международном аэропорту. Экипаж получил сообщение о "заминировании" борта. На пассажирском лайнере оказался Роман Протасевич, основатель Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали в аэропорту при проверке документов. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел. Ему грозит заключение до 15 лет.

Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы.

Видео: YouTube / Соловьев LIVE