Габриэлюс Ландсбергис призвал скорее вести новые ограничения против Минска.

МИД Литвы рассказал о возможных санкциях ЕС в отношении Белоруссии. Габриэлюс Ландсбергис рассказал местным журналистам о том, что находит секторальные ограничения в отношении Минска действенным инструментом воздействия. При этом дипломаты предлагают правительству незамедлительно перейти к новому пакету мер по ситуации с экстренной посадкой пассажирского лайнера.

В рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Белоруссии Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Среди отраслей, в которых могут быть введены санкции, глава МИД Литвы назвал нефтяной сектор и отрасль нефтепродуктов. Ландсбергис призвал коллег как можно скорее принять четвертый пакет санкций, который в настоящее время проходит через согласование, а также начать работу над пятым пакетом документов.

Президент Латвии назвал замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге адекватной реакцией.

Видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija