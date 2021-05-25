Президент Латвии назвал замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге адекватной реакцией

Эгилс Левитс дал оценку экстренной посадке самолета компании Ryanair в Минске.

Президент Латвии назвал замену государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Риге адекватной реакцией. Эгилс Левитс дал интервью местному телеканалу ТV3. Он уточнил журналистам, что прибалтийская страна не признает правящий режим Александра Лукашенко.

Замена флага Белоруссии - адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве….Произошло беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения. Эгилс Левитс, президент Латвии

Напомним, что ранее Рига объявила о планах по выдворению всех белорусских дипломатов из страны, включая посла. Ситуация с экстренной посадкой пассажирского лайнера из-за "минирования" затронула и Латвию, так как в посаженном самолете компании Ryanair, следовавшем по маршруту Афины-Вильнюс, находились два гражданина Латвии. Рига просит от ЕС отреагировать на произошедшее. Евросовет якобы договорился о введении новых санкций против Минска.

Видео: skaties.lv