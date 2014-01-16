В Риге белорусский государственный флаг заменили на "оппозиционный"

Мэр города заявил, что бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом.

В Риге мэр города Мартиньш Стакис совместно с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем заменил государственный флаг Белоруссии на "оппозиционный" бело-красно-белый (БЧБ). Об этом сообщает сетевое издание "Мой Брянск".

По данным СМИ, это произошло на хоккейном чемпионате мира, который в настоящее время проходит в столице Латвии. На своей странице в Facebook мэр Риги заявил, что БЧБ символизирует солидарность Риги с белорусским народом.

Угон международного пассажирского самолета для подавления и ареста политических диссидентов разбил последние остатки законности белорусского диктатора. Флаги, символизирующие режим государственного терроризма, не должны подниматься в столице Латвии. Мартиньш Стакис в Facebook

Напомним, 23 мая судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции.

Ранее глава МИД России высказался об инциденте с самолетом Ryanair в Минске.

Фото: Facebook / StakisPar

Видео: leonardo.osnova.io