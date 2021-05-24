Глава МИД России высказался об инциденте с самолетом Ryanair в Минске

Он уверен в прозрачном расследовании данного инцидента.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти будут оценивать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии на основе конкретных фактов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, власти республики уже сообщили Москве, что расследование данного дела будет проходить прозрачно, согласно международным правилам. Лавров подчеркнул, что для этого будут привлечены иностранные специалисты, если будет необходимо.

Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, 23 мая судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции.

Ранее Франция призвала Евросоюз вести диалог с РФ о ситуации в Белоруссии.

Видео: МИД России