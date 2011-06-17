Лукашенко запретил освещать несанкционированные акции протеста в прямом эфире

Поправки запрещают журналистам участвовать в незаконных акциях и выступать в роли их организаторов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о запрете освещения в средствах массовой информации несогласованных массовых акций в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал БелТА.

По данным агентства, новый документ позволяет властям ограничивать работу сетей электросвязи в ситуациях, которые создают угрозу нацбезопасности государства. Невыполнение этих требований может грозить лишением СМИ лицензии.

Новые поправки запрещают журналистам ведение прямых трансляции с несанкционированных акций, если освещение ведется "в целях их популяризации или пропаганды". Также сотрудникам СМИ запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Согласно документу, организаторами средств массовой информации на территории республики теперь не смогут выступать граждане иностранных государств и небелорусские организации.

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Фото: Telegram/Пул Первого