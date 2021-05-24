Франция призвала Евросоюз вести диалог с РФ о ситуации в Белоруссии

В ЕС считают неприемлемым инцидент, связанный с Протасевичем.

В МИД Франции призвали Евросоюз начать обсуждение способов урегулирования ситуации в Белоруссии с Россией. Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, диалог с российскими властями должен проводиться в рамках ОБСЕ.

Мы должны продолжить обсуждение с Россией, чтобы установить политический диалог, чтобы господин Лукашенко ушел как можно быстрее, <…> и чтобы Белоруссия, последняя диктатура в Европе, перешла к демократии. Клеман Бон, госсекретарь при МИД Франции

По словам Бона, Евросоюзу необходимо ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с самолетом компании Ryanair. Госсекретарь при МИД Франции подчеркнул, что власти Франции не исключают полного закрытия воздушного пространства над Белоруссией для воздушных судов Европы. По его словам, на борту "заминированного" самолета находилось девять французов.

Напомним, 23 мая судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции.

Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко лично поручил принять в Минске "заминированный" самолет.

Видео: YouTube / RMC