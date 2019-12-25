Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея после письма Фазеля

Он отказался заменить "оппозиционный" флаг Белоруссии на государственный.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в Twitter заявил, что в ближайшее время будут сняты флаги Международной федерации хоккея (IIHF) и турнира с общего флагштока участников чемпионата мира.

Отметим, 25 мая поступок главы Риги раскритиковал президент IIHF Рене Фазель. Он считает, что произошедшее неприемлемо, а также сообщил об отправке письма Стакису. В нем Фазель призвал вернуть государственный флаг Белоруссии на прежнее место. В своей публикации в социальной сети Стакис ответил, что отказывается заменить "оппозиционный" флаг обратно на белорусский государственный.

Президент ИИХФ Фазель потребовал, чтобы красно-белые флаги свободной Белоруссии были заменены на прежние. Если бы мы отказались, пришлось бы снять флаги ИИХФ. Каждый выбирает свой путь - свободного народа или кровожадного диктатора. Мы снимем флаги ИИХФ. Мартиньш Стакис, мэр Риги

Напомним, в столице Латвии национальный белорусский флаг был заменен на бело-красно-белый "оппозиционный". Также вместо российского триколора был установлен флаг Олимпийского комитета. Мэр Риги таким способом решил поддержать арестованного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее мы сообщали, что инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы.

Фото: Facebook / StakisPar