Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над Белоруссией

СТраны ЕС отказались выполнять рейсы над территорией Белоруссии из-за ситуации с самолетом Ryanair.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над республикой. Политик выступил перед местным парламентом с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета компании. Из-за ареста Минском Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс, страны ЕС решил не использовать воздушное пространство страны. Лукашенко заметил, что не имеет рычагов давления заставить страны летать там, где хочется белорусской стороне. При этом он не сильно переживает из-за сложившейся ситуации.

Что это, если не спланированная провокация против Беларуси? Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами. Если устраивает – летайте. Помните расхожее советское выражение "летайте самолетами Аэрофлота". Я добавляю: если вам не выгодна "Белавиа". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске заметили, что белорусские авиакомпании будут летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, а также "хоть над Северным полюсом", так как никто не сможет это запретить Минску. Политик уточнил, что для граждан республики открыта РФ, КНР и Индия, другие государства в восточном, южном, северном направлениях. По мнению главы государства, безопасная Белоруссия является "Бельмом" для Запада, но это проблема только стран ЕС и США.

"Белавиа" прекращает полеты в Лондон и Париж до конца октября.

Фото: Telegram/Пул Первого