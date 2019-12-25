"Белавиа" прекращает полеты в Лондон и Париж до конца октября

Запрет на полеты вступает в силу с 25 мая.

Руководство национальной белорусской авиакомпании "Белавиа" решило отменить полеты в Париж и Лондон до 30 октября 2021 года. Об этом информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Сообщается, что какое решение было принято после запрета властей Великобритании и Франции летать своим воздушным в небе над Белоруссией.

В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года. из сообщения "Белавиа"

В авиакомпании выразили огорчение по поводу данной ситуации и принесли извинения своим клиентам.

Ранее "Белавиа" отменила рейс Минск – Париж. Это произошло после сообщения о том что Франция приостановила полеты самолетов этой авиакомпании в воздушном пространстве страны после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Напомним, 23 мая воздушное судно авиакомпании Ryanair совершило экстренную посадку в Минске после анонимного сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Он был задержан сотрудниками милиции. Страны ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот инцидент.

Ранее мы сообщали, что инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы.

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