Он осудил обсуждение Европой возможное снятие санкций с России.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал "единственный способ остановить" Россию. Он сделал это в интервью порталу "Гордон".

Политик считает, что остановить "агрессивную политику РФ" смогут только объединённые действия международной коалиции. Также он обвинил лидеров европейских государств в непоследовательности — например, с одной стороны они вводят санкции, а с другой участвуют в строительстве "Северного потока-2".

При этом он осудил обсуждение Европой возможное снятие санкций с России.

Ранее на Украине заявили о сорванной военной агрессии России.