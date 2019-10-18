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На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

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Украинский эксперт считает, что весной 2020 года РФ планировала агрессию в отношении Киева.

На Украине заявили о сорванной военной агрессии России. Об этом сообщили представители портала Gordonua.com со ссылкой на генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко. Специалист рассказал журналистам, что пандемия коронавируса остановила агрессию со стороны РФ, которую Кремль планировал провести весной 2020 года.

Игорь Романенко  уверен, что в 2019 году Москва занималась тем, что пыталась навязать Украине дипломатическим путем "свои правила игры". Он считает, что Россия хотела  заставить Украину подписать соглашение "с боевиками". Однако договоренности так и не были достигнуты.

Именно поэтому Путин и планировал на весну очередное военное обострение на Украине, чтобы вновь заставить нас пойти на уступки

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса

Военный заметил, что РФ может рассчитывать на разделение Украины "по Днепру". По мнению Романенко, Москва хочет создать Новороссию. Украинец полагает, что под ударом могут оказаться страны Балтии. У Москвы есть боевая мощь, чтобы "это сделать".

Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ

Теги: агрессия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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Аноним
Сегодня 13:51

Маразм украины крепчает .

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