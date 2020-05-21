Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском

В МИД Украины прокомментировали заявление МИД РФ о политике Зеленского.

Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Владимире Зеленском. В МИД Украины находят высказывание российских дипломатов относительно работы политика страны очередной попыткой вмешаться во внутренние дела суверенного государства.

Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование МИД Украины

Напомним, что МИД РФ накануне опубликовал заявление, в котором назвал политику президента Украины Владимира Зеленского с момента вступления в должность неэффективной. НА Украине уверены, что своей позицией РФ хочет расколоть общество и "навязать искаженные интерпретации".

В МИД Украины добавили, что Кремль дезинформирует людей. Москва обвиняет Киев в проведении русофобской государственной политики, но на самом деле отношения между странами разрушают оккупация территорий Украины и вооруженная агрессия.

Украина подаст в морской трибунал меморандум против России по керченскому делу.

Видео: Youtube/Факти ICTV