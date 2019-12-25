Зеленский рассказал, что поднимал вопрос Крыма в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поднимал вопрос Крыма в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Заявление политик сделал на сегодняшней пресс-конференции.
Зеленский отметил, что некоторые европейские страны считают, что снять санкции с России можно будет после того, как Донбасс вернётся в состав Украины. При этом США, Канада, Франция, Германия и большинство стран Евросоюза снимут их только "после возвращения Крыма".
Президент Украины добавил, что поднимал вопрос в разговорах с Ангелой Меркель, Эмманюэллем Макроном и даже Владимиром Путиным.
Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он выразил своё мнение, что Крым — это земля Украины, на которой живёт украинский народ.
Ранее Зеленский назвал Украину бедной страной.
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