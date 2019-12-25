Глава Украины старается выплачивать иностранные кредиты, которые набрал не он.

Владимир Зеленский назвал Украину бедной страной. Об этом президент страны рассказал журналиста во время брифинга. По мнению политика, Украина - "серьезная, но бедная". Глава государства объяснил, что страна утопает в крупных иностранных кредитах. Чиновникам приходится тратить большие средства на обслуживание и выплату займов. Н эти нужды из бюджета уходят миллиарды долларов.

Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать Владимир Зеленский, президент Украины

Политик напомнил, что Киев не занимается "печатанием денег". Правительству приходится выполнять международные договоренности и рекомендации. По словам Зеленского, он будет делать все необходимое, чтобы в сложившихся условиях обеспечить население социальными выплатами, а также увеличивать заработные платы.

Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу.