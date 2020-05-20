Политик надеется, что они не понадобятся Киеву.

Владимир Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу. Об этом президент Украины рассказал журналистам во время пресс-конференции, посвященной годовщине его управления страной. Политик пояснил, что Киев имеет запасные планы, связанные с разрешением вооруженного конфликта на территории Донбасса. Однако правительство страны надеется, что их не придется использовать.

Я бы не хотел применять план B и план С. Потому что есть и план B, и план C Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины напомнил, что страна ввела санкции против России, которые связаны с форматом минских договоренностей. В течение года Киев занимался тем, что "боролся за сохранение данного дипломатического формата". Зеленский отметил, что "дает себе" еще несколько месяцев на это задание, так как планы были нарушены пандемией коронавируса.

Зеленский заявил о готовности идти на второй срок.

Фото и видео: Youtube/Факти ICTV