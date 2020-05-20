Политик не исключает того, что захочет переизбраться на пост президента Украины.

Владимир Зеленский заявил о готовности идти на второй срок. Об этом президент Украины рассказал во время пресс-конференции, посвященной годовщине его управления страной. Политик не исключил возможности того, что его кандидатура будет представлена на следующих выборах главы государства.

Зеленский объяснил журналистам, что одного президентского срока недостаточно, чтобы реализовать все планы и обещания, которые он давал своим избирателям. Он добавил, что решение о переизбрании будет принимать только в случае, если увидеть поддержку народа.

По словам политика, реальная работа, связанного с государственными изменениями, началась только после того, как была распущена Верховная Рада и утверждено новое правительство. Зеленский заметил, что не ожидает никакой благодарности за проведенные мероприятия, сделанные на должности президента страны. Он также пожаловался на то, что на Украине наблюдается "кадровый голод".

Зеленский анонсировал "нормандский" саммит.

Фото и видео: Youtube/Факти ICTV