Украина подаст в морской трибунал меморандум против России по керченскому делу

В МИД Украины хотят получить от РФ компенсацию для украинских моряков.

Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против России по керченскому делу. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на выступление заместителя главы МИД Украины Евгения Енина в эфире телеканала "Украина 24". Чиновник рассказал, что правительство страны 22 мая подаст соответствующий меморандум против РФ, связанный с ситуацией, которая произошла в Керченском проливе в 2018 году.

Мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам Евгений Енин, замглавы МИД Украины

Евгений Енин считает, что Украина вправе требовать от России возмещения материального ущерба и моральной компенсации. Чиновник добавил, что перед обращением к морскому трибуналу, местные юристы исследовали мировые практики. В частности, они изучили дела, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. По словам замглавы МИД Украины, делом о конфликте в Керченском проливе занимаются люди, которые "работают на отлично".

Украина и Грузия пожаловались на действия РФ в Причерноморье.

Фото и видео: Youtube/ Україна 24