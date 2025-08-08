Всего с начала работ очистили более 920 километров берега.

С побережья Черного моря собрали почти 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 920 километров берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли более 178 тыс. тонн песка и грунта. В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района продолжается сбор мазута со дна Черного моря. Специалистами совершено 15 696 спусков.

Видео: МЧС России