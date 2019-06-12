Чиновники собирают доказательства для подачи заявления в международные инстанции.

На Украине анонсировали новые иски против России. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что изучает возможность подачи заявлений в международный суд. Об этом спикер рассказал в интервью изданию "Главком".

Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время прокомментировал Малюська

Чиновник отказался раскрывать подробности, так как считает, что это "вопрос инициативы". Сейчас ведомство находится на этапе сбора доказательств. Ранее Киев подавал исковые заявление ради арбитражного производства. Власти надеялись на компенсацию по ситуации в Черном и Азовским морям, а также Керченском проливе. В частности, Украина считала, что Россия нарушила права государства на полезные ископаемые и рыбные ресурсы в шельфе около Крыма. С января 2017 года также рассматривался иск в Международном суде ООН. РФ обвинили в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Еще пять исков рассматривается в ЕСПЧ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Юлия Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть.