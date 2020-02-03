Юлия Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

Парламентарий обратила внимание на проседающие экономические показатели страны.

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко заявила об обвале производства в стране. По информации портала "Украина.ру" Тимошенко указала также на показатели невыполнения госбюджета.

Таким образом, сделала он вывод, страна по экономическим показателям просто летит в пропасть.

Она уточнила, что показатели спада производства на Украине наблюдается в течение почти полугода, а в январе государственный бюджет был недовыполнен на 13,8 млрд гривен.

Ранее Юлия Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.

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