Юлия Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко заявила об обвале производства в стране. По информации портала "Украина.ру" Тимошенко указала также на показатели невыполнения госбюджета.
Таким образом, сделала он вывод, страна по экономическим показателям просто летит в пропасть.
Она уточнила, что показатели спада производства на Украине наблюдается в течение почти полугода, а в январе государственный бюджет был недовыполнен на 13,8 млрд гривен.
Ранее Юлия Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Видео: YouTube / Телеканал ICTV, Факти ICTV, Сегодня, Юлія Тимошенко
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