Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины

Политик считает, что стране необходимо срочно что-то менять.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украине грозит потеря государственных ресурсов и собственности. Об этом сообщает телеканал ZIK.

По ее словам в стране начался процесс ликвидации. Это связано с влиянием внешних факторов на жизнь государства. Тимошенко подчеркнула, что период независимости, "когда нужно было жить своим интеллектом", Украина упустила.

Глава "Батькивщины" добавила, что Владимир Зеленский "каждый день принимает антиукраинские законы" и руководству страны нужно ближайшее время изменить данную ситуацию.

Видео: Youtube / Телеканал ZIK, Facebook / Офіс Президента України