  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 9:49
418
nastya960
Код вставки плеера

WhatsApp собрался судиться с пользователями

0 0

Судебные иски компания планирует начать подавать с декабря текущего года.

Руководство мессенджера WhatsApp с 7 декабря текущего году будет подавать судебные иски против компаний, неправомерно использующих платформу в своих интересах и в обход норм безопасности мессенджера. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

К противоправным действия относятся "автоматическая или массовая рассылка сообщений, а также использование [WhatsApp] не в личных целях". Также поводом для суда может стать сторонняя информация, это, к примеру, заявления тех или иных компаний о том, что они имеют доступ к использованию WhatsApp. А это нарушает правила эксплуатации мессенджера.

Ранее смартфоны Huawei лишились WhatsApp, Instagram и Facebook.
Видео: YouTube/ Hayls World 
YouTube/ LetsGo Show

 

 

 

 

 

 

Теги: whatsapp, судебные иски
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии