Это связано с добавлением китайской компании в черный список США.

Смартфоны Huawei лишились WhatsApp, Instagram и Facebook. Речь идет о телефонах, которые китайская компания будет производить в будущем. Об этом пишет Reuters.

Напомним, 16 мая министерство торговли США добавило китайскую компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Причиной тому стала уверенность Америки в том, что организация ведет деятельность, "противоречащую национальной безопасности". После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Ранее Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной.

Фото: pixabay.com