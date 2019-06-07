Владимир Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной

Президент России уверен, что давление американцев можно расценивать как попытку бесцеремонно вытолкнуть компанию с мирового рынка.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сложилась между США и китайской компанией Huawei. Глава государства считает, что давление американцев можно расценивать как попытку бесцеремонно вытолкнуть Huawei с мирового рынка. Такое заявление Путин сделал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что Google отказалась от сотрудничества с Huawei. Причиной стало внесение китайской компании в черный список правительства США из-за "деятельности, противоречащей национальной безопасности".

Видео: YouTube / kremlin, Huawei Mobile Russia